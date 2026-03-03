Brasil: la guerra y un sondeo preocupan a Lula a 7 meses de la votación

A las 12 horas locales de este martes, el Índice de la Bolsa de Valores de San Pablo, que incluye las principales acciones, se desplomaba un 4,22%, alcanzando los 182.313 puntos.

Al mismo tiempo, el dólar subía un 2,81%, cotizándose a 5,31 reales, y el euro aumentaba un 1,53%, alcanzando los 6,12 reales.

Los únicos papeles en alza dentro de las acciones más relevantes eran los de Petrobras, impulsados por la posible escasez global de petróleo debido al conflicto.

Analistas consultados por el diario Valor consideran probable que la inflación aumente, impulsada por el alza en los combustibles, lo que podría llevar al Banco Central a mantener las tasas de interés estancadas en el 15%.

Lula pidió públicamente una reducción de estas altas tasas para estimular el consumo y abaratar los créditos, dos medidas que podrían mejorar la percepción de los electores en un año crucial para su futuro político.

Si bien es prematuro determinar la duración de la guerra en el Golfo, no es descabellado suponer que, si se prolonga, afectará negativamente a la economía brasileña, perjudicando a Lula y a su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, quien también podría ser candidato a la gobernación de San Pablo, el principal colegio electoral.

Las elecciones tendrán su primer turno el próximo 4 de octubre, con un probable balotaje el 25 de ese mes.

Una encuesta publicada hoy indica que Lula sería el candidato más votado en el primer turno, con un 39% de intenciones de voto frente al 34% de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

En la simulación de balotaje, la encuestadora Big Data señala que el veterano presidente de 80 años se sitúa con un 42% frente al 41% del joven senador de 44 años. Estos números reflejan un empate técnico, dado que el sondeo tiene un margen de error de 2 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo.

Los datos de Big Data son consistentes con los de otros institutos que muestran una curva ascendente de aprobación para Bolsonaro, mientras que Lula exhibe una tendencia a la estancación o al declive.

Las encuestas anteriores se realizaron antes del 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva estadounidense sobre Irán, un conflicto que podría convertirse en un factor influyente en las elecciones brasileñas. Estas elecciones, muy disputadas y polarizadas entre izquierda y derecha, son vistas por algunos observadores como una posible "guerra" política. (ANSA).