Brasil: la inflación de Brasil cierra julio con un alza del 5,23%, ligeramente por debajo de la marca del mes previo

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) de Brasil cerró julio en el 5,23% interanual, ligeramente por debajo del 5,35% registrado en el mismo mes del año anterior, según ha divulgado este martes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En el acumulado del año, la inflación alcanzó el 3,26% y, solo en el mes de julio, este indicador subió un 0,26%, por encima del 0,24% de junio.

La alimentación y bebidas presentó una variación negativa (-0,27%) entre junio y julio, al igual que la ropa (-0,54%) y las telecomunicaciones (-0,09%). Por el contrario, los demás productos y servicios analizados se situaron entre el 0,91% de la vivienda, que se abarató ocho centésimas, y el 0,02% de la educación, que solo repuntó en dos centésimas desde el estancamiento previo.

