Brasil.- La Junta respalda la presencia de 67 empresas en seis ferias internacionales en septiembre

VALLADOLID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (Icecyl), ha promovido este mes de septiembre la presencia de 67 empresas de la Comunidad en seis ferias internacionales en sectores relativos a la alimentación y bebidas, la moda y complementos, piedra natural en construcción, decoración y hábitat, en Europa (Reino Unido, Italia y España), América (EEUU y Brasil) y Asia (Emiratos Árabes Unidos).

En concreto, ha ayudado a ocho empresas de la Comunidad a participar en Habitat, que se celebra en Valencia entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, como "amplio escaparate de mueble, iluminación, decoración, tapizado y descanso" al contar con 600 firmas nacionales e internacionales, más de 50.000 visitantes, 3000 compradores VIP y 70 países visitantes.

Asimismo, doce bodegas han podido estar presentes en Prowine Sao Paulo 2025, que se celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre en Brasil y es una spin-off de la ProWein de Düsseldorf de Alemania. En la edición del año pasado se dieron cita más de 1400 expositores de 34 países y más de 15.000 visitantes de los que el 87% eran tomadores de decisión.

Marmomac, celebrada entre el 23 y 26 de septiembre, es la feria de referencia de la industria de la piedra que lleva celebrándose en Verona (Italia) desde hace más de 50 años. En ella, se dan cita los principales países productores de piedra natural del mundo, con 50.000 profesionales y 1500 expositores, entre ellos este año ocho empresas de la Comunidad.

Americas Food & Beverage Show 2025, celebrada entre el 10 y el 12 de septiembre en Miami, también ha acogido representantes de Castilla y León, en concreto 14 empresas, especialmente bodegas, empresas cárnicas, dulces, de miel y lácteos.

El 87% de los asistentes a la feria son responsables de compra, convirtiendo este evento en una gran oportunidad para tomar contacto con potenciales clientes importadores, así como prestadores de servicios, distribuidores y expertos del sector. En esta edición han participado 800 expositores de 93 países y alrededor de 10.000 visitantes profesionales.

Speciality Fine Food Fair, en Londres, celebrada los días 9 y 10 de septiembre pare reunir a productores de alimentos artesanales, con Denominación de Origen y delicatesen con los compradores clave de comercios minoristas, grandes cadenas y sector Horeca. El Icecyl ha apoyado la presencia de 18 empresas que se unieron a los más de 450 expositores que se dieron cita en esta edición por la que pasaron más de 10.000 visitantes profesionales.

Por último, la Feria ISM Middle East 2025, celebrada en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) del 15 al 17 de septiembre, ha contado con la participación de siete empresas de Castilla y León dedicadas a los snacks, dulces y chocolates, y miel.

ISM Middle East es la plataforma internacional de negocios de dulces y snacks para Oriente Medio y Norte de África (MENA) donde más de 250 expositores de 40 países han presentado las últimas tendencias y los productos más innovadores en la industria del dulce.

OTRAS ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN

Paralelamente a estas ferias, se ha organizado la participación de 20 empresas (53 participaciones) en los showrooms de vino en San Francisco, Seattle y Houston en el marco del Roadshow de vino en la Costa Oeste de EEUU celebrado los días 15, 17 y 19 de septiembre con el objeto de aumentar la presencia de los productos que tengan exclusivamente origen y marca de Castilla y León en Norteamérica.

Con participación agrupada también, se ha asistido el 25 de septiembre al Taste Spain de Belgrado organizado por ICEX España Exportación e Inversiones en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de España en Serbia. Icecyl ha asistido a este evento con cuatro empresas de vinos y alimentos con el fin de fomentar la presencia y el conocimiento de nuestros productos en el mercado serbio.

Por último, el día 30 de septiembre, se va a participar con 16 empresas en el SPAIN'S GREAT MATCH NUEVA YORK 2025, donde se expondrán los productos ante profesionales del sector (importadores, distribuidores, tiendas especializadas, Horeca), prensa especializada y consumidor final.

IMPULSO INTERNACIONAL EN EL 4º TRIMESTRE

En el último trimestre del año, la Consejería de Economía y Hacienda impulsará también la presencia de Castilla y León en otras siete ferias internacionales acompañando a 78 empresas.

Así, en octubre será el turno de Anuga, la mayor plataforma de negocios para la industria agroalimentaria, de carácter bianual que se celebra en Colonia (Alemania); e Interihotel, en Barcelona, el evento de referencia en diseño de interiores para hoteles y restaurantes.

En noviembre tiene prevista la presencia en la Web Summit Tecnológico en Lisboa (Portugal); Prowien Shanghai; Médica en Düsseldorf (Alemania) y la Big 5 Global de Construcción en Dubai. Se cerrará el año con Rocalia en Lyon, la gran cita francesa para el sector paisajístico y referencia en piedra natural.

También están programadas otras acciones de promoción entre las que destacan el Showroom en México de Alimentos y Vinos, los Three Wine Men en Manchester y Londres y la Taste Spain Taipei y Seúl; la participación en el encuentro Raw Wine de Nueva York y en el concurso World Cheese Awards para las empresas queseras.

Por último, se van a celebrar dos misiones directas multisectoriales a Indonesia y/o Vietnam y a Perú y Colombia.