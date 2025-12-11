Brasil. La plataforma tecnológica Food For Life-Spain promueve más de 150 proyectos en 2025

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) - Food For Life-Spain (PTF4LS), liderada por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), ha celebrado su VII Asamblea General en Madrid con presencia de 190 socios -empresas, asociaciones, centros tecnológicos y de investigación, universidades y otras entidades-, según informa en un comunicado.

En concreto, la plataforma tecnológica, que este año ha promovido más de 150 proyectos, coordina la actividad de más de 30 plataformas tecnológicas de Europa y está llevando este modelo colaborativo a Perú y con conexiones también con Brasil.

En el transcurso de la asamblea se han presentado los ganadores de la VII edición de los Premios Ingenia Startup 2025 -Uraphex, Groditech y Ajax DNA-, así como la ganadora de Outgenia 2025, la startup británica Fresh Check.

También se han repasado las actividades desarrolladas por los Grupos de Trabajo de la Plataforma: Alimentación y Salud; Calidad, Producción, Packaging y Sostenibilidad; Seguridad Alimentaria; Consumidor y Nuevos Productos; Formación y Talento; Gestión de la Cadena Alimentaria; Canal Retail; Canal Horeca; Sector Cárnico; Sector Lácteo; y Sector Hortofrutícola.

"Food For Life-Spain es un actor fundamental imprescindible en el mundo de la innovación, que garantiza el desarrollo, la competitividad y la colaboración público-privada entre los principales agentes del sector alimentario", ha asegurado el presidente de la Plataforma y director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

Por su parte, el secretario general de la Plataforma y director de I+D+i de FIAB, Eduardo Cotillas, ha destacado los hitos de este año. "En 2025 hemos crecido en número de socios y proyectos, pero queremos seguir haciéndolo y en 2026 tenemos previsto llegar a los 200 socios, ampliando nuestra colaboración con otras plataformas tecnológicas europeas y del resto del mundo", ha señalado.