Brasil. La segunda semana del Cartagena Jazz Festival arranca este miércoles con Choby Santoro y Leyre Perrino

CARTAGENA (MURCIA), 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La segunda semana de la 44.ª edición del Cartagena Jazz Festival arranca este miércoles, a las 21.30 horas, en Mister Witt Café, con el concierto 'Bajo mi voz', a cargo del bajista brasileño Choby Santoro y la cantante española Leyre Perrino. Para este show, las localidades se pueden adquirir en la misma cafetería o a través del número de teléfono 619123627. El director del Cartagena Jazz Festival, Eugenio González, ha explicado que "la fusión explosiva" de ambos artistas "ha dado vida a esta expresión musical única, donde se combina la riqueza de la música brasileña con la pasión del flamenco y el jazz". El resultado es "esa reinvención de canciones icónicas de sus respectivos países con una sonoridad fresca y cautivadora", ha añadido. Choby Scheufler ha trabajado con músicos como Tomasito, Carles Benavent o Antonio Serrano, lo que le ha llevado a desarrollar un estilo distintivo en la ejecución del bajo. Por su parte, Leyre Perrino es una artista multidisciplinaria graduada en interpretación en la Escuela Nancy Tuñon y Jordi Oliver. IFE OGUNJOBI El festival continuará su programación este jueves con Ife Ogunjobi, el músico londinense de padres nigerianos cuya música es una fusión de los sonidos que lo rodearon, ya que ha bebido de diversos géneros como el jazz, el afrobeat y el hip-hop. El artista actuará a las 20.30 horas en el salón de actos del centro cultural Ramón Alonso Luzzy. Las entradas están a la venta en la página web www.jazz.cartagena.es. Ogunjobi ya hizo bailar el pasado verano al público del municipio, ya que actuó como integrante del grupo Ezra Collective en la última edición del festival La Mar de Músicas. El festival seguirá con su programación hasta el próximo 16 de noviembre y contará con las actuaciones de Paquito D'Rivera, Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes y Moisés P. Sánchez, Stacey Kent y Cecile Mclorin Salvant, entre otros.