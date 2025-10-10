Brasil lamenta retraso en las contribuciones climáticas a un mes de la COP

Brasil expresó este viernes frustración por los retrasos de varios países, incluidos grandes contaminantes como India y los de la Unión Europea, en la presentación de sus compromisos climáticos, a casi un mes de recibir la COP30 en suelo amazónico.

Las metas, conocidas como "contribuciones determinadas a nivel nacional" (NDC), deben revisarse cada cinco años, pero pocos países han presentado a tiempo su propuesta para el horizonte 2035.

"Tenemos que reconocer que estamos frustrados", dijo en rueda de prensa en Brasilia el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago.

Brasil, que acogerá la conferencia climática en la ciudad amazónica de Belém en noviembre, fue uno de los primeros países en actualizar sus NDC hace un año. China, el principal contaminador del planeta, se sumó el mes pasado.

Pero otros han quedado atrás incluso después del último plazo fijado para septiembre, en un contexto en que tensiones geopolíticas y comerciales han robado la atención a los esfuerzos climáticos.

Por el momento, 62 países han anunciado sus metas climáticas, una cifra que debe llegar a 125 a finales del año, según Correa. "Es un poco triste", afirmó.

Los organizadores de la COP subrayaron que la presión recae sobre todo en grandes emisores de gases contaminantes, como India y la Unión Europea.

La ministra brasileña del Medioambiente, Marina Silva, expresó su "decepción" por los retrasos de "socios históricamente aliados" en la agenda climática como la Unión Europea.

"Pero ahora esperamos que presenten sus NDC preferiblemente antes de la COP para que la sociedad pueda evaluar "de forma transparente" si los objetivos de los países son coherentes con la meta de detener en 1,5ºC el calentamiento global respecto a la era preindustrial fijada en el Acuerdo de París de 2015.

La COP30, la gran conferencia climática de la ONU, se celebrará entre el 10 y el 21 de noviembre, días después de una cumbre de jefes de Estado y de gobierno.

Según Correa, Brasil espera que delegaciones de 162 países ya "acreditadas" asistan a esta ciudad pobre de la Amazonía, en medio de cuestionamientos por los excesivos precios de alojamiento.

La semana que viene representantes de medio centenar de países se reunirán en una "Pre-COP" en Brasilia para avanzar las negociaciones sobre el futuro de las acciones globales para el clima.

