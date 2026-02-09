Brasil lanza bonos por US$4.500 millones en mercado internacional: fuente

BRASILIA, 9 feb (Reuters) - El Tesoro de Brasil lanzó una venta de bonos en dólares por US$4.500 millones, informó el lunes una fuente familiarizada con la operación, en la primera oferta de este tipo en el año de la mayor economía de América Latina

El Tesoro de Brasil anunció en un comunicado que venderá nuevos bonos de referencia a 10 años con vencimiento en 2036 y reabrirá su actual bono Global 2056 a 30 años, y añadió que los resultados se darán a conocer más tarde el lunes

El país tiene previsto obtener US$3.500 millones con el nuevo bono a 10 años y otros US$1.000 millones con la reapertura del bono a 30 años, según la fuente. IFR, un servicio financiero propiedad de LSEG, informó de las cantidades antes

Según IFR, los bonos a 10 años tienen una guía de 6,4% y la reapertura de la deuda a 30 años, del 7,30%

La operación tiene como objetivo ampliar la liquidez en toda la curva de rendimiento soberana en dólares de Brasil, proporcionar una referencia de precios para los emisores corporativos y prefinanciar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, informó el Tesoro

El Gobierno brasileño ha dicho que ve margen para aumentar la emisión de bonos externos en 2026, desde los US$10.800 millones de 2025, a pesar de las elecciones generales previstas para octubre, lo que, según muchos agentes en el mercado, puede añadir volatilidad durante el año

El Gobierno tiene previsto operar principalmente en emisiones en dólares, al tiempo que reanudará las ofertas en euros y lanzará su primera emisión en yuanes chinos este año, según ha dicho el secretario del Tesoro, Rogerio Ceron

La venta del lunes está liderada por HSBC, J.P. Morgan, Santander y Sumitomo, y es la primera en dólares de Brasil desde noviembre, cuando recaudó US$2.250 millones. (Reportaje de Marcela Ayres; edición en español de Javier López de Lérida)