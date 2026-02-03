Brasil: Lanzan la "World Legends Cup"

La competición, que fue presentada con una rueda de prensa, comenzará en Río de Janeiro y verá a los ex campeones regresar para representar oficialmente a las selecciones de sus países en un nuevo formato diseñado para celebrar el legado deportivo mundial y promover iniciativas con impacto social.

Italia será uno de los pilares de un evento que aspira a convertirse en un evento itinerante global con la presencia de, entre otros, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro y Marco Materazzi.

Buffon, actual responsable de la delegación "azzurra", también será el capitán del equipo, trayendo al campo a uno de los símbolos más reconocibles del fútbol italiano de las últimas décadas.

La Copa Mundial de Leyendas se creó como una plataforma deportiva internacional con el objetivo de combinar entretenimiento, legado futbolístico y compromiso social.

Participarán las selecciones de Argentina, Brasil, Italia, Francia, España, Países Bajos, Nigeria y Arabia Saudita con un total de más de 170 exjugadores que han influido en generaciones enteras.

Otras estrellas confirmadas son los brasileños Kaká, Romário, Bebeto y Roberto Carlos; el francés Thierry Henry; el español Iker Casillas; el argentino Javier Zanetti; y los neerlandeses Edwin van der Sar y Clarence Seedorf, socio y embajador del proyecto.

El torneo constará de partidos jugados por 11 futbolistas con una duración de 60 minutos en el Estadio Nilton Santos, mientras que la final y la ceremonia de clausura se celebrarán en el mítico Maracaná. (ANSA).