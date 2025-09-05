Brasil: Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos caen un 18,5% en agosto por el 50% de aranceles de Trump

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las exportaciones de Brasil a Estados Unidos descendieron un 18,5%, hasta los US$2760 millones (2361 millones de euros), en agosto de 2025, mientras que las importaciones aumentaron un 4,6%, hasta los US$3990 millones (3413 millones de euros), en un contexto marcado por la entrada en vigor de los aranceles del 50% que afectan a los productos brasileños que traspasen las fronteras de Estados Unidos. La balanza comercial con este socio comercial arrojó un déficit de US$1230 millones (1052 millones de euros) en el octavo mes del ejercicio y el flujo comercial se redujo un 6,3%, hasta los US$6760 millones (5783 millones de euros), según los datos divulgados por el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil.

En el acumulado del año, las exportaciones a Estados Unidos crecieron un 1,6%, hasta situarse en los US$26.580 millones (22.741 millones de euros), mientras que las importaciones crecieron un 11,4%, hasta totalizar US$29.970 millones (25.642 millones de euros). El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Brasil el pasado mes de julio con la aplicación de un arancel del 50%, el mayor del mundo, a sus productos importados, como medida de presión política ante el juicio del expresidente brasileño, Jair Bolsonaro. Finalmente, la tasa entró en vigor a comienzos del mes de agosto, afectando así a aproximadamente el 36% de las exportaciones brasileñas a Estados Unidos.

BALANCE COMERCIAL

A nivel general, las exportaciones de Brasil crecieron un 3,9%, hasta alcanzar los US$29.860 millones (25.546 millones de euros), mientras que las importaciones disminuyeron un 2%, hasta situarse en los US$23.730 millones (20.301 millones de euros). Dentro de las exportaciones, los productos agrícolas crecieron un 8,3% alcanzando los US$6660 millones (5697 millones de euros), las industrias extractivas aumentaron un 11,3%, hasta los US$7260 millones (6211 millones de euros), y las industrias manufactureras cayeron un 0,9%, hasta los US$15.770 millones (13.491 millones de euros).

Respecto a las importaciones, las industrias extractivas crecieron un 26,5% hasta los US$1760 millones (1505 millones de euros), la agricultura aumentó apenas un 0,4% hasta los US$440 millones (376 millones de euros) y las industrias manufactureras descendieron un 3,8% hasta los US$21.390 millones (18.300 millones de euros).

SOCIOS COMERCIALES

En relación con los principales socios comerciales, las ventas a la Unión Europea cayeron un 11,9% en agosto hasta los US$4030 millones (18.299 millones de euros). Al mismo tiempo, los productos brasileños enviados a Argentina crecieron un 40,4%, hasta los US$1640 millones (1403 millones de euros) y las exportaciones a China, Hong Kong y Macao aumentaron un 29,9%, hasta alcanzar los US$9600 millones (8213 millones de euros).