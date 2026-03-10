Brasil: lesión muscular de Neymar

Ancelotti había incluido a Neymar en una lista preliminar para los amistosos que Brasil disputará en la próxima doble fecha FIFA, en la que planeaba terminar de definir los convocados para el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

El DT del Santos, el argentino Juan Pablo Vojvoda, excluyó a Neymar de la lista de convocados para el partido contra Mirassol luego de que el delantero de 34 años se perdió el entrenamiento de la víspera por una distensión muscular.

Ancelotti tenía previsto presenciar el partido entre Santos y Mirassol en el estadio Maiao, en el estado de Sao Paulo, para observar de cerca a Neymar antes de anunciar el lunes 16 la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará este mes. (ANSA).