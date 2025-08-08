Brasil: Leve avance de deforestación amazónica en Brasil

Entre agosto de 2024 y julio de 2025, 449,5 hectáreas se quemaron, en comparación con las 432,1 hectáreas quemadas entre agosto de 2023 y julio de 2024.

Los datos son calculados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), vinculado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través del sistema Deter, creado para ayudar a las fuerzas del orden a identificar la deforestación en curso.

"Hasta cierto punto, podemos decir que la deforestación en la Amazonía se ha estabilizado, pero nuestro compromiso es alcanzar la meta de deforestación cero para 2030", declaró la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

La temporada de incendios en la Amazonía está a punto de intensificarse. Históricamente, agosto registra el segundo mayor número de incendios. Del 1 de enero al 6 de agosto de este año se registraron 7738 brotes, una disminución del 74% respecto a los 30.354 registrados en el mismo período de 2024. (ANSA).