Brasil: Los E-Jets E2 de Embraer reciben la certificación de tipo de la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los aviones E-Jets E2 de la brasileña Embraer han recibido la Certificación de Aceptación de Tipo de la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica (SACAA), según ha informado la compañía en un comunicado. Gracias a esta nueva certificación, los E-Jets E2 permitirán incrementar su flexibilidad operativa, ajustar la capacidad a la demanda y ampliar frecuencias. El E190-E2 y el E195-E2 son las aeronaves de pasillo único más eficientes de la compañía en cuanto a consumo de combustible, con una eficiencia de combustible por asiento del 17,3% y 29% superior, respectivamente, en comparación con la generación anterior de E-Jets.

El anuncio tiene lugar tras una ampliación llevada a cabo por Embraer de la flota de Airlink, que recientemente ha cerrado un contrato de arrendamiento con Azorra para 10 nuevos aviones Embraer E195.E2. Las primeras entregas están previstas para finales de este año, si bien la flota completa llegará en 2027. "Esta certificación abre nuevas oportunidades para el avión que ya ha alcanzado un éxito significativo en todo el mundo", señaló el vicepresidente sénior para África y Oriente Medio de Embraer Commercial Aviation, Stephan Hannemann.