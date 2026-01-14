Brasil: Lula aborda la cooperación bilateral y la crisis venezolana con Putin

Según la presidencia brasileña, el principal objetivo de la reunión fueron los preparativos para la octava Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia, programada para el 5 de febrero.

La reunión será copresidida por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, y se celebrará de forma híbrida, con sesiones virtuales y presenciales en la capital brasileña.

En el comunicado, se informó que Lula y Putin coincidieron en que la reunión representaría "una oportunidad para dinamizar áreas prioritarias como el comercio, la agricultura, la defensa, la energía, la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura". A petición del presidente brasileño, Putin también se comprometió a enviar una delegación de alto nivel para participar en la reunión en Brasilia.

A continuación, ambos jefes de Estado intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional. En particular, expresaron su preocupación por la situación en Venezuela y reiteraron la importancia de que Sudamérica y el Caribe sigan siendo zonas de paz.

Lula y Putin finalmente reafirmaron el papel de los países BRICS en el fortalecimiento de las instituciones de gobernanza global, con especial referencia a las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. (ANSA).