Brasil: Lula aborda la cooperación bilateral y la crisis venezolana con Putin
La Comisión Brasil-Rusia y el papel de los Brics son los temas centrales del coloquio
Según la presidencia brasileña, el principal objetivo de la reunión fueron los preparativos para la octava Comisión Bilateral de Alto Nivel Brasil-Rusia, programada para el 5 de febrero.
La reunión será copresidida por el vicepresidente Geraldo Alckmin y el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, y se celebrará de forma híbrida, con sesiones virtuales y presenciales en la capital brasileña.
En el comunicado, se informó que Lula y Putin coincidieron en que la reunión representaría "una oportunidad para dinamizar áreas prioritarias como el comercio, la agricultura, la defensa, la energía, la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura". A petición del presidente brasileño, Putin también se comprometió a enviar una delegación de alto nivel para participar en la reunión en Brasilia.
A continuación, ambos jefes de Estado intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional. En particular, expresaron su preocupación por la situación en Venezuela y reiteraron la importancia de que Sudamérica y el Caribe sigan siendo zonas de paz.
Lula y Putin finalmente reafirmaron el papel de los países BRICS en el fortalecimiento de las instituciones de gobernanza global, con especial referencia a las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. (ANSA).