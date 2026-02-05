Brasil: Lula abre el diálogo con Trump, cumbre en Washington en marzo

En una entrevista con el portal UOL, Lula explicó que deseaba una conversación cara a cara con el líder estadounidense para ir más allá de los intercambios a distancia y el tono informal. "Somos los presidentes de las dos mayores democracias de Occidente. No podemos simplemente sentarnos y discutir las cosas por Twitter. Necesitamos sentarnos, entender qué nos preocupa a él y a mí, qué le interesa a Estados Unidos y qué preocupa a Brasil, y trabajar juntos para llegar a acuerdos", puntualizó.

Lula ratificó su disposición a entablar un diálogo amplio, aclarando que no impondría límites temáticos al diálogo bilateral. "No tengo temas prohibidos. Lo único que no abordaré es la soberanía de mi país", especificó, y añadió que Brasil está abierto a discutir cooperación industrial, inversiones, aumento de las exportaciones y alianzas en la exploración de tierras raras (ANSA).