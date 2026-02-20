Brasil: Lula abre una oficina de la Agencia de Exportación e Inversión en India

"Esta agencia trabaja para promover los productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversión extranjera a sectores estratégicos de la economía brasileña", escribió Lula en X y subrayó que "Brasil e India son dos de las naciones más grandes del Sur Global" y que, en 2025, el comercio entre ambos países alcanzó los US$15.200 millones, con amplio margen de crecimiento.

La inauguración se enmarca en la visita oficial del jefe de Estado a India. "Con la apertura de esta oficina de APEX en Nueva Delhi y el Foro Empresarial Brasil-India, que celebraremos mañana con la presencia de empresarios brasileños e indios, damos un paso importante hacia la profundización de la cooperación y las relaciones comerciales con India", concluyó el presidente (ANSA).