Brasil: Lula acusa a Trump, "quiere gobernar el mundo"

"¨Han notado que Trump quiere gobernar el mundo a través de Twitter? Fantástico, cada día dice algo diferente", declaró Lula en un evento público en el estado de Rio Grande do Sul, subrayando que el respeto entre los pueblos implica una comparación directa y no a través de medios digitales.

"¨Me es posible tratar a las personas con respeto si no te miro a la cara? ¨Si pienso que eres un objeto y no un ser humano?", añadió.

Las declaraciones se producen después de un período de relativa tregua en las relaciones entre Brasilia y Washington, que comenzó tras la reducción de los aranceles estadounidenses a los productos brasileños.

Después de meses en las trincheras, en ese momento Lula había bajado el tono y habló abiertamente de cierta "química" con Trump en las relaciones bilaterales.

En los últimos días, sin embargo, el presidente brasileño cambió de tono y volvió a expresar posiciones más críticas.

El fin de semana, Lula publicó un artículo en el periódico estadounidense The New York Times en el que cuestionaba la acción de Estados Unidos en Venezuela, calificándola de acción "lamentable" y de riesgo potencial para la estabilidad internacional. (ANSA).