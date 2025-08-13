Brasil: Lula anuncia US$5500 millones en créditos para exportadores afectados por aranceles de EEUU

SAO PAULO (AP) — El gobierno brasileño presentó el miércoles un plan para apoyar a los exportadores locales afectados por un arancel del 50% impuesto por Estados Unidos sobre varios productos de la nación sudamericana.

Bautizado como "Brasil Soberano", el plan prevé una línea de crédito de 30.000 millones de reales (US$5500 millones), entre otras medidas.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva describió el plan, que incluye un proyecto de ley que será enviado al Congreso, como un primer paso para ayudar a los exportadores locales. Líderes del Congreso asistieron a la ceremonia del miércoles, la primera vez que lo hacen en meses, una señal de creciente apoyo político al mandatario izquierdista en respuesta a los aranceles de Estados Unidos.

Otras medidas anunciadas por el gobierno brasileño incluyen aplazar los cargos fiscales para las empresas afectadas por los aranceles de Estados Unidos, proveer 5000 millones de reales (US$930.000) en créditos fiscales para pequeñas y medianas empresas hasta finales de 2026 y ampliar el acceso a seguros contra pedidos cancelados. El plan también incentiva las compras públicas de artículos que no pudieron ser exportados a Estados Unidos.

El gobierno de Brasil también otorgará una extensión de un año de los créditos fiscales para las empresas que importan artículos para que puedan producir bienes para la exportación. Ese mecanismo se llama "devolución de derechos de importación".

“No podemos tener miedo, estar nerviosos y ansiosos cuando hay una crisis. Una crisis es para que creemos cosas nuevas", declaró Lula. "En este caso, lo desagradable es que las razones dadas para imponer sanciones contra Brasil no existen”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vinculado directamente el arancel del 50% sobre muchos bienes brasileños a la situación judicial de su aliado, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

“Nuestros amigos estadounidenses, cada vez que deciden pelear con alguien, intentan crear una imagen diabólica de las personas con las que quieren pelear”, agregó Lula, quien se comprometió a encontrar mercados para los productos brasileños que no irán a Estados Unidos. “Ahora quieren hablar de derechos humanos en Brasil... Tenemos que mirar lo que sucede en el país que está acusando a Brasil”.

Trump ha repetido una narrativa impulsada por los aliados de Bolsonaro, que afirma que el enjuiciamiento del expresidente brasileño por intentar revertir su derrota electoral de 2022 es parte de un “colapso deliberado del Estado de derecho”, y que el gobierno participa en “intimidación con motivos políticos” y comete “abusos de derechos humanos”.

Lula dijo que el poder judicial de Brasil es independiente.

El Poder Ejecutivo, que gestiona las relaciones exteriores, no tiene control sobre los jueces del Supremo Tribunal Federal, quienes a su vez han declarado que no cederán a la presión política. Se espera que el juicio de Bolsonaro llegue a la fase de sentencia entre septiembre y octubre.

El juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el proceso contra Bolsonaro, fue sancionado por Estados Unidos por supuestas infracciones a los derechos humanos. De Moraes ha argumentado que a los acusados se les otorgó el debido proceso completo y señaló que ignoraría las sanciones y continuaría con su trabajo.

El presidente de Brasil agregó que “por ahora” no utilizará la ley de reciprocidad del país para imponer aranceles más altos a las importaciones estadounidenses que llegan a Brasil.

“Nos gusta negociar”, señaló Lula. “No queremos conflicto. No quiero conflicto con Uruguay, Venezuela, ni siquiera con Estados Unidos. Lo único que necesitamos exigir es que nuestra soberanía sea intocable, y que nadie debería tener voz en lo que deberíamos hacer”.

Por su parte, el ministro de Finanzas de Brasil, Fernando Haddad, dijo en su discurso que su país “está siendo sancionado por ser más democrático que su agresor”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.