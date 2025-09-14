Brasil: Lula arremete contra aranceles y dice a Trump que la democracia del país "no está en juego"

BRASILIA (AP) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el domingo un arancel que implementó Estados Unidos del 50% sobre los productos brasileños, argumentando que la medida era "política" e "ilógica".

En un artículo de opinión publicado en The New York Times, Lula aseguró que su gobierno está abierto a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. "Pero la democracia y la soberanía de Brasil no están en la mesa de negociación", afirmó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, impuso los aranceles en julio, mencionando lo que calificó como una "cacería de brujas" contra el exmandatario Jair Bolsonaro, quien en ese momento enfrentaba un juicio por un intento golpista.

El juicio concluyó el jueves después de que un panel de jueces del Supremo Tribunal Federal determinó que Bolsonaro había intentado un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante Lula, lo que generó temores de medidas adicionales de Estados Unidos contra Brasil.

Lula manifestó que estaba orgulloso del Supremo Tribunal Federal por su "histórica decisión" que salvaguarda a las instituciones de Brasil, el estado de derecho democrático y no es una "cacería de brujas".

"(El fallo) se produjo luego de meses de investigaciones que descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez del Supremo Tribunal", dijo Lula.

Lula añadió que el incremento del arancel "no sólo era equivocado, sino ilógico", mencionando el superávit de US$410.000 millones en comercio bilateral de bienes y servicios que Estados Unidos ha acumulado en los últimos 15 años.

El artículo de opinión es una señal de que Brasil se prepara para posibles sanciones adicionales tras el fallo del máximo tribunal.

Después del fallo del jueves, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó en la red social X que el gobierno de Trump "responderá en consecuencia".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil calificó los comentarios de Rubio como una amenaza inapropiada que no intimidaría al gobierno, afirmando que el poder judicial del país es independiente y que a Bolsonaro se le otorgó el debido proceso.

El domingo, Bolsonaro salió brevemente de su casa en Brasilia, donde se encuentra en arresto domiciliario, para someterse a un procedimiento médico en un hospital cercano, su primera aparición pública desde el fallo del jueves.

Escoltado por la policía, Bolsonaro acudió al hospital DF Star en la capital de Brasil para procedimientos relacionados con lesiones cutáneas, una liberación temporal que el juez Alexandre de Moraes concedió el 8 de septiembre.

Posteriormente fue dado de alta, dijeron los médicos del hospital en un comunicado. El personal médico removió ocho lesiones cutáneas que serán enviadas para análisis para establecer un diagnóstico definitivo y evaluar la necesidad de tratamiento adicional.

___

Eléonore Hughes informó desde Río de Janeiro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.