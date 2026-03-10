Brasil: lula cancela asistencia a asunción de Kast

El portal de noticias G1 informa que la decisión se tomó apenas horas antes de la salida del jefe de Estado, prevista originalmente para hoy.

Según se informa, la decisión se tomó después de que el senador conservador Flávio Bolsonaro, identificado como un posible candidato presidencial de derecha, confirmara su asistencia al evento.

El gobierno brasileño confirmó que Lula decidió cancelar el viaje tras una reunión esta mañana con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

La decisión se tomó cuando los preparativos de la visita ya estaban en plena marcha. Algunos miembros del personal del gobierno brasileño ya se encontraban en Chile para organizar la participación del presidente en la ceremonia.

Lula tenía previsto un encuentro bilateral con Kast, con quien conversó en enero durante más de 1 hora durante una cumbre regional en Panamá. (ANSA).