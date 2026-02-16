Brasil: Lula, Carnaval de Río, motor económico del país

"Río es un referente mundial para el Carnaval y el turismo", y el Sambódromo "muestra al mundo la fuerza de nuestras escuelas de samba, la creatividad de nuestra gente y la capacidad de Brasil para transformar la cultura en desarrollo, empleo e ingresos", escribió en redes sociales.

Durante el desfile en su honor, miles de bailarines y músicos repasaron las etapas de su vida, desde su infancia en el noreste pobre hasta su ascenso como líder sindical y su elección como el primer presidente de clase trabajadora de Brasil.

Lula presenció el espectáculo desde las gradas del Ayuntamiento de Río junto con su esposa, ministros, representantes del Partido de los Trabajadores (PT) y aliados.

Su presencia ha reavivado la polémica a menos de ocho meses de las elecciones presidenciales, en las que aspira a un cuarto mandato.

La oposición ha denunciado el desfile como presunta propaganda electoral anticipada, una acusación que, de comprobarse, podría conllevar multas de entre 800 y 4.000 euros.

El poder judicial ya ha rechazado los recursos contra el evento y las acusaciones de irregularidades en la financiación pública.

