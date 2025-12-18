Brasil: Lula confirma su rechazo a la ley que reduce la pena de Bolsonaro

"Cuando (la ley) llegue a mi despacho, la vetaré. No es ningún secreto para nadie", declaró Lula en rueda de prensa, enfatizando que esta es una facultad del presidente, a pesar de que el Parlamento tiene la última palabra y podría anular el veto. "Tengo derecho a vetar, y el Parlamento tiene derecho a revocar o no mi veto; esas son las reglas del juego", afirmó.

Bolsonaro fue condenado por un complot para impedir la toma de posesión de Lula tras su victoria en las elecciones de 2022.

Según la investigación, el golpe también incluyó un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

El proyecto de ley aprobado ayer en el Parlamento busca específicamente beneficiar a los condenados por participar en el golpe y podría reducir a poco más de dos años las penas del expresidente Bolsonaro y más de 100 personas condenadas por participar en el complot y el ataque de enero de 2023 a edificios gubernamentales en Brasilia. (ANSA).