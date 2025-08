Brasil: Lula da Silva confirma que se presentará a las elecciones presidenciales de 2026

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que se presentará a las elecciones presidenciales previstas para el año 2026 en el país si así se lo permite su estado de salud, al tiempo que ha criticado a miembros de la oposición y "líderes fascistas" por considerar que tienen vínculos con Estados Unidos. En este sentido, ha criticado que estos mismos políticos y grupos defiendan los aranceles impuestos por la Administración estadounidense de Donald Trump contra el país y ha asegurado que muestran que son unos "vendepatrias". "Estamos viviendo una excrecencia política: un tipo que hacía campaña envuelto en la bandera brasileña ahora está envuelto en la bandera de Estados Unidos y pidiendo impuestos contra Brasil", ha lamentado Lula durante un discurso en relación al diputado de Sao Paulo por el Partido Liberal e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, a quien ha calificado de ser un "enemigo de Brasil". Este término, ha dicho, se extiende a todos aquellos que "piden sanciones directamente al pueblo brasileño". Ante la imposición de estos gravámenes, el Gobierno de Lula ha decidido evitar confrontaciones con Washington y aumentar sus intercambios comerciales con otros países. Asimismo, Lula ha recalcado que Brasil seguirá "tratando de negociar la revocación de estas tarifas arancelarias a las exportaciones brasileñas" y ha subrayado que eso será llevado a cabo "con orgullo y soberanía, y permitirá al pueblo brasileño recuperar sus símbolos nacionales". "Brasil ya no depende tanto de Estados Unidos; tenemos buenas relaciones con otros países. No olvidaré nuestras relaciones, pero tampoco olvidaré que dieron un golpe de Estado", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en la importancia de tener una moneda "alternativa al dólar" para comerciar con otros países. "Estados Unidos es el país más belicoso del mundo, el más avanzado tecnológicamente y el que tiene la mayor economía del mundo, pero queremos ser respetados por nuestro tamaño. Tenemos intereses económicos y estratégicos. Queremos crecer y no somos una república pequeña", ha apuntado.