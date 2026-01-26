Brasil: Lula de visita oficial en Washington en los próximos meses
Acuerdo alcanzado en el marco de una conversación telefónica con presidente Trump
El acuerdo se alcanzó durante una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos líderes discutieron sobre las relaciones bilaterales y los principales temas internacionales.
Durante la conversación, que duró aproximadamente 50 minutos, se determinó que la visita de Lula a Estados Unidos se llevará a cabo después de los viajes ya programados a India y Corea del Sur, previstos para febrero.
La fecha del encuentro se fijará pronto. En un comunicado, la presidencia brasileña aclaró que la propuesta de la visita partió de Lula y fue recibida positivamente por la Casa Blanca.
Se dedicó un amplio espacio a los temas de seguridad.
El presidente brasileño propuso fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, con una coordinación más estrecha contra el lavado de dinero y el tráfico de armas, así como un mayor intercambio de información financiera.
Según el comunicado oficial, la iniciativa recibió una respuesta favorable por parte de Estados Unidos (ANSA).