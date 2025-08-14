Brasil: Lula defiende programa "Más Médicos" tras sanciones de EEUU

Lula habló sobre el tema en un evento en Goiana, estado nororiental de Pernambuco, un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara la retirada de visas a funcionarios gubernamentales de varios países, incluido Brasil, específicamente en relación con el programa de Misiones Médicas Cubanas, "en el que se 'alquilan' profesionales de la salud de otros países a precios elevados, mientras que las autoridades cubanas retienen la mayor parte de sus salarios" en "un esquema que enriquece al corrupto régimen cubano mientras priva al pueblo cubano de atención médica esencial", al decir de Washington.

Entre los funcionarios cuyas visas fueron revocadas por Estados Unidos se encontraba Mozart Julio Tabosa Sales, secretario del Ministerio de Salud de Brasil, citado hoy por Lula, según Agéncia Brasil: "El hecho de que expulsaran a Mozart fue por Cuba", pero "es importante que (Estados Unidos, ndr.)

sepa que nuestra relación con Cuba es de respeto por un pueblo que ha sido víctima de un bloqueo durante 70 años".

"Hoy viven en la pobreza, debido a un bloqueo injustificado. Estados Unidos libró una guerra y perdió. Acepten que perdieron y dejen que los cubanos vivan en paz. No intenten gobernar el mundo", concluyó Lula. (ANSA).