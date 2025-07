Brasil: Lula dice que Bolsonaro mandó a su hijo a EEUU para pedir a Trump que le "salvara" y "amenazara" a Brasil

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dicho este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro mandó a su hijo, Eduardo, para Estados Unidos a pedir a Donald Trump que le salvara a través de amenazas arancelarias. "Ese cobarde, que preparó un golpe en este país (...) mandó a su hijo a Estados Unidos para pedirle a Trump que nos amenazara: 'Si no liberan a Bolsonaro, les voy a imponer aranceles'", ha dicho Lula en un acto con miembros de su Gobierno en el estado de Espíritu Santo, según recoge el portal G1. "'Trump, por amor de dios, salva a mi padre'. A esta gente se le debería caer la cara de vergüenza", ha continuado Lula da Silva, en respuesta a las recientes alabanzas públicas del presidente de Estados Unidos hacia Bolsonaro, la misma semana en la que ha anunciado aranceles para Brasil del 50%. El propio Trump ha declarado este viernes a la prensa que Bolsonaro está siendo tratado de forma "muy injusta", aunque no ha descartado hablar con Lula "en algún momento". "Puede que hable con Lula en algún momento. Vamos a ver qué pasa", ha apuntado. En respuesta a las medidas coercitivas de la Casa Blanca, el presidente brasileño ha señalado que recurrirán a la Organización Mundial del Comercio (OMC), si bien ha adelantado que actuarán de manera recíproca si no alcanza la diplomacia. El pasado lunes, Trump denunció la "persecución política" y la "caza de brujas" que considera está sufriendo Bolsonaro, procesado por un intentado de golpe de Estado tras las elecciones que perdió en 2022. "Esto no es ni más ni menos que un ataque contra un rival político, ¡algo de lo que yo mismo sé mucho! Me ha pasado diez veces y ahora nuestro país es el más atractivo del mundo", argumentó. Bolsonaro y otras siete personas están en el núcleo central de una trama acusada asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio por las movilizaciones que culminaron con el intento de tomar las instituciones del 8 de enero de 2023.