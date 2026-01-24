Brasil: Lula, en carrera para cuarto mandato, define al 2026 como "año de la verdad"

Ahí mismo, el líder del Partido de los Trabajadores declaró: "prepárense, porque queremos la presidencia por cuarta vez".

En ese sentido, calificó las elecciones de octubre como un momento decisivo y a 2026 como el "año de la verdad" contra la desinformación.

Y prometió que, "mientras viva", no permitirá que "la mentira vuelva a gobernar Brasil", en alusión a la extrema derecha liderada por su antecesor, Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

En su discurso, el jefe de Estado destacó los éxitos económicos de su actual mandato, al enfatizar que la tasa de desempleo históricamente baja, y que hubo aumentos tanto del salario mínimo como del crecimiento de las exportaciones.

A continuación, instó a los movimientos sociales a ocupar espacios de decisión, destacando el papel crucial del MST en la historia del país y en la lucha por la justicia social.

"Sin ustedes, Brasil no habría llegado hasta donde estamos hoy", dijo.

Al margen del evento, el gobierno anunció medidas concretas para la reforma agraria: el ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, confirmó que nuevas tierras serán entregadas hasta abril en varios estados, entre ellos São Paulo y Bahía, para beneficiar a miles de familias.

El mandatario lidera todas las encuestas de intención de voto divulgadas en los últimos meses con bastante holgura sobre el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, y sobre otros políticos de derechas que pretenden concurrir a las elecciones presidenciales. (ANSA).