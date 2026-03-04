Brasil: Lula, "en Cuba se sufre hambre por una decisión política"

"Cuba no padece hambre porque no sepa producir ni generar su propia energía, sino porque no quieren que tenga acceso a lo que todos deberían tener derecho", declaró en la inauguración de la 39ø Conferencia Regional de la FAO, que se celebra en Brasilia.

En su discurso, Lula hizo un llamado a los países de América Latina y el Caribe a "despertar" y no aceptar la "sumisión", afirmando el derecho de los pueblos de la región a garantizar soberanamente la alimentación de sus poblaciones.

El mandatario también citó la situación en Haití para criticar a los líderes mundiales que, en su opinión, no priorizan la lucha contra el hambre y prefieren aumentar el gasto militar. "Si no quieren ayudar a Cuba por razones ideológicas, que ayuden a Haití, que está devastado y sufre de hambre tanto como Cuba", proclamó Lula ante representantes de los gobiernos de la región. (ANSA).