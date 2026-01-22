Brasil: Lula en el Carnaval de Río para homenajear a la escuela de samba

Así lo reportó el portal Metropoles, según el cual Lula asistirá al Sambódromo carioca para ver el desfile de la escuela de samba Académicos de Niterói, que este año dedica su parada a la figura del jefe de Estado y a su trayectoria personal y política.

Lula debería seguir el espectáculo desde la sección de gradas reservada al Municipio de Río, junto a su esposa Janja.

El homenaje de Académicos de Niterói había sido anticipado meses atrás, cuando Lula recibió como regalo la camiseta oficial de la escuela.

La presencia del presidente en el Carnaval también se interpreta en clave política: según la prensa, representaría una de las primeras señales públicas en preparación para la campaña de reelección.

El título del desfile dedicado a Lula es "Desde lo alto del mulungu nace la esperanza: Lula, el obrero de Brasil", en referencia al árbol típico del Nordeste (el mulungu), relacionado con la infancia del presidente en la región semiárida de Pernambuco.

En el sambódromo se representarán los momentos destacados de la vida de Lula: la migración hacia San Pablo, la formación de la conciencia política, las luchas sindicales y su ascenso al poder, con la intención de celebrar a uno de los protagonistas más emblemáticos de la historia reciente de Brasil que ha sabido transformar sus raíces en fuerza y esperanza, convirtiéndose en símbolo de la redención de un Pueblo, afirma la escuela (ANSA).