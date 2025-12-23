Brasil: Lula excluye de indulto a condenados por ataques a la democracia

La medida define criterios estrictos para la concesión de reducciones de pena a presos que se encuentren en categorías específicas.

Entre los posibles beneficiarios se incluyen personas con discapacidad, presos con enfermedades graves o altamente contagiosas, mujeres embarazadas con embarazos de alto riesgo, personas con trastorno del espectro autista y brasileños o extranjeros condenados con multas en casos específicos.

Quedan excluidos los condenados por delitos atroces o similares, tortura, terrorismo, racismo, violencia contra la mujer —incluidos el feminicidio y el acecho—, así como tráfico de drogas, asociación delictiva y delitos cometidos por líderes de organizaciones criminales.

En casos de corrupción, los indultos solo se conceden si la pena impuesta es inferior a cuatro años.

Se prevén condiciones más favorables para los presos mayores de 60 años, las mujeres con hijos menores o con discapacidad y los hombres con hijos a su cargo, así como medidas específicas para afecciones graves de salud.

Para quienes no estén cubiertos por el indulto completo, el decreto permite la conmutación de la pena, con una reducción de hasta una cuarta parte del tiempo de prisión restante. (ANSA).