Brasil: Lula frena intento de alianza de Trump sobre minerales críticos

Así lo informó el portal Broadcast del grupo Estado de San Pablo, que afirma que el objetivo de Brasil es evitar limitarse a un rol de simple proveedor e ingresar a la cadena de valor con actividades de procesamiento y refinación.

Según fuentes gubernamentales citadas, la iniciativa de la Casa Blanca se interpreta como un intento de orientar el futuro comercio mundial de minerales críticos y tierras raras hacia los intereses estadounidenses, en un contexto marcado por el dominio de China en el sector. Invitado a participar en el lanzamiento del proyecto, Brasil optó por enviar a un representante de menor rango, lo que marcó su distancia política sin interrumpir los canales de diálogo.

Con la segunda mayor reserva mundial de minerales críticos, Brasil busca corregir los errores del pasado y consolidar su posición como centro de procesamiento de alto valor (ANSA).