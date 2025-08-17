Brasil: Lula invita a Trump a "conocer a los brasileños"

"Este es un ejemplo. Estoy sembrando comida, no violencia ni odio. Espero que algún día podamos hablar, presidente Trump, para que pueda comprender la calidad del pueblo brasileño", dice Lula en el video, grabado el sábado.

En el video, divulgado en medio de la peor crisis bilateral entre ambos países en dos siglos, el jefe de Estado brasileño invita a Trump a visitar la Alvorada y reitera su defensa del multilateralismo en las relaciones internacionales.

"Espero que un día pueda visitar Alvorada, para que un día podamos conversar y pueda conocer el verdadero Brasil, el de la gente que ama la samba, que ama el Carnaval, que ama el fútbol, que ama a Estados Unidos, que ama a China, que ama a Rusia, que ama a Uruguay, que ama a Venezuela. Amamos a todos", agregó Lula. (ANSA).