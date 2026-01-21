Brasil: Lula lidera las encuestas, pero crece Flávio Bolsonaro

Así surge de una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg que analizó cinco escenarios de primera vuelta y ocho de segunda vuelta. En todos los casos, Lula lleva la delantera.

En el escenario principal de primera vuelta, el jefe de Estado recibe el 48,8% de los votos, seguido del senador Flávio Bolsonaro con el 35%.

En ausencia de Flávio Bolsonaro y con el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, en la contienda, Lula ganaría directamente en primera vuelta.

El mismo resultado se produciría en un escenario sin Flávio, Tarcísio ni Michelle Bolsonaro, con un grupo de posibles candidatos y precandidatos de partidos de centroderecha y centristas, incluyendo numerosos gobernadores en ejercicio.

La presencia de Flávio o de la ex primera dama Michelle Bolsonaro obligaría a la contienda a una segunda vuelta. De los dos, Flávio parece el rival más competitivo: contra él, Lula obtendría el 49% frente al 35%, mientras que con Michelle, el presidente bajaría al 48%, frente al 31% de su oponente.

En la segunda vuelta, Lula saldría victorioso en los ocho escenarios analizados.

El enfrentamiento más equilibrado es con el expresidente Jair Bolsonaro, quien alcanzaría el 46% frente al 49% de Lula, que de todos modos perdió sus derechos políticos tras ser condenado a 27 años y seis meses por intento de golpe de Estado.

La encuesta se realizó entre el 15 y el 20 de enero entre 5.418 votantes reclutados en línea. (ANSA).