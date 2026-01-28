Brasil: Lula llama a la integración latinoamericana, "divididos, somos más frágiles"

Hizo esta declaración en un discurso en el foro organizado en Panamá por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

"Hemos vuelto a ser una región dividida y hemos permitido la entrada de conflictos y disputas ideológicas que no nos competen", declaró Lula. "Seguir divididos nos hace a todos más frágiles. No podemos ignorar nuestra proximidad a la mayor potencia militar del mundo y sus renovadas reivindicaciones hegemónicas", añadió, y reiteró que "la integración es el único camino posible", al tiempo que llamó a "superar las diferencias ideológicas".

"En un mundo turbulento, Brasil ha elegido el camino del multilateralismo. La división del mundo en zonas de influencia es anacrónica y ahistórica; ningún país del mundo puede resolver sus problemas solo", concluyó Lula. (ANSA).