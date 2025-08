Brasil: Lula, “para ser candidato, debo estar 100% de forma”

“Para presentarme, tengo que ser muy honesto y sincero; tendré que estar 100% sano. Presentarme y luego ver lo que le pasó a Biden no ocurrirá. No engañaré al partido ni al pueblo brasileño”, declaró Lula durante su asistencia a la 17ª Reunión Nacional de su Partido de los Trabajadores (PT, de izquierda), en Brasilia.

“Cuando digo que tengo 80 años y la energía de alguien de 30, pueden creerme. Hoy me siento más sano que cuando tenía 60 o 65. Me cuido mejor; tengo una esposa que me cuida”, añadió.

“Quiero que mis oponentes sepan: si me presento, será para ganar las elecciones”, enfatizó el mandatario.

La última encuesta de Datafolha encontró que el nivel de aprobación de Lula es del 29%, significativamente menor que el 46% históricamente considerado el “número mágico” para asegurar la reelección en Brasil.

Por otra parte, el presidente brasileño dijo que su país está abierto a negociaciones comerciales con Donald Trump, pero solo si su país es tratado como un igual por Estados Unidos.

“Queremos negociar. Queremos negociar en igualdad de condiciones. Apoyaremos a nuestras empresas, defenderemos a nuestros trabajadores y diremos: ‘Miren, cuando estén listos para negociar, nuestras propuestas están sobre la mesa’”, enfatizó.

En julio, Trump colocó a Brasil en el centro de su guerra comercial global, al amenazar con imponer aranceles del 50% a sus productos. La condición era que la Suprema Corte retirara de inmediato una causa contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

La semana pasada, Estados Unidos retrasó la suba de aranceles, que debía entrar en vigor el 1 de agosto, y eximió a numerosos productos de los nuevos gravámenes. Sin embargo, impuso sanciones al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, que encabeza casos judiciales de Bolsonaro y ha tomado medidas contra empresas estadounidenses de redes sociales.

(ANSA).