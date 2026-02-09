Brasil: Lula pide a Trump no provocar antes de su encuentro

"Si Trump conociera el temperamento de un presidente como yo, no nos provocaría", declaró el jefe de Estado durante un evento público. "No tiene sentido salir en televisión y decir: 'Tengo el buque de guerra más grande o el submarino más poderoso'", añadió, aclarando que no buscaba una confrontación con Estados Unidos, sino centrarse en la confrontación política y diplomática.

"No quiero discutir con él; no soy estúpido. La batalla de Brasil es construir la narrativa de que el mundo no puede prescindir del multilateralismo", agregó.

Según el presidente brasileño, tras la Segunda Guerra Mundial, "fue el multilateralismo el que creó armonía entre los Estados y nos permitió vivir en paz, al menos en una parte del mundo".

Lo contrario, advirtió, es el unilateralismo. "La idea de que el más fuerte puede hacer todo contra el más débil no nos interesa", afirmó, y vinculó este planteo al aumento de las tensiones militares en diversas zonas del planeta. (ANSA).