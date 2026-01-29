Brasil: Lula, "pleno apoyo a la soberanía de Panamá sobre el Canal"

El respaldo surge en medio de las tensiones diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en meses recientes cuestionó la autonomía del país centroamericano, mencionando la presencia china en sus puertos y solicitando el tránsito gratuito para los barcos estadounidenses.

"Brasil apoya plenamente la soberanía de Panamá", declaró Lula desde el Palacio de Las Garzas, donde fue condecorado por el mandatario panameño, José Raúl Mulino.

Sin hacer referencia directa a Trump, el líder brasileño elogió la gestión "eficiente y segura" del canal desde 1999, destacando que su neutralidad es una garantía para un comercio global justo.

Lula, quien asiste al Foro de la Banca de Desarrollo de América Latina (CAF), expresó su admiración por la evolución tecnológica de la infraestructura del canal, vital para el 6% del comercio marítimo global.

Durante su visita, los presidentes de Panamá y Brasil firmaron una serie de acuerdos estratégicos en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina, organizado por la CAF.

En el centro de esta colaboración se encuentra el papel del istmo como plataforma logística clave para la exportación sudamericana, con el objetivo de potenciar el uso del Canal y los puertos panameños para mejorar la conexión del Brasil con los mercados globales.

En el ámbito económico, se firmó un acuerdo para facilitar inversiones recíprocas y fortalecer los lazos con Mercosur. De particular importancia en el sector de seguridad es la compra por parte de Panamá de aviones de combate A-29 Super Tucano de la empresa brasileña Embraer.

La agenda común también incluye compromisos en el ámbito ambiental, con esfuerzos conjuntos para la protección de la Amazonía y la selva del Darién, así como cooperación en el desarrollo de vacunas. Esta visita refuerza la integración regional en preparación para el Foro Económico 2026, que se llevará a cabo en Panamá. (ANSA).