Brasil: Lula quiere a Ancelotti en Corinthians

"Cuando termine tu contrato con la selección brasileña, por favor, ve a entrenar al Corinthians", dijo Lula entre risas a Ancelotti durante la reunión celebrada en la víspera en el Palacio de Planalto y dedicada al Mundial femenino que el país sudamericano organizará en 2027.

Un video compartido en redes sociales y reportado por el sitio web Metrópoles muestra el diálogo entre Lula da Silva y Ancelotti, quien buscará guiar a Brasil a su sexto título histórico en el Mundial 2026 previsto en Estados Unidos, Canadá y México.

La reunión también contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; del titular de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud; y del ministro de Deportes, André Fufuca.

La reunión, que también contó con la presencia de varios funcionarios de la CBF, se enfocó en los preparativos para el Mundial femenino de 2027 e Infantino aseguró que Brasil ya cuenta con la infraestructura adecuada, incluyendo hoteles, aeropuertos y estadios, para albergar el campeonato. (ANSA).