Brasil: Lula reivindica los logros de su gobierno

"Debemos crear la idea de un momento de la verdad para mostrar quién es quién en este país, qué sucedió antes de nosotros y qué ha sucedido desde que regresamos al poder", declaró Lula durante la última reunión ministerial del año.

El mandatario describió la fase actual como "casi única" en la historia reciente de Brasil, citando el crecimiento de la industria y la agroindustria, el desempleo en mínimos históricos y la disminución de la inflación.

Lula también reafirmó las políticas de redistribución de ingresos promulgadas en enero de 2023, aprobadas a pesar de una base parlamentaria minoritaria en un Congreso dominado por fuerzas conservadoras y liberales.

Al mismo tiempo, instó a los ministros a aumentar la visibilidad y mejorar la comunicación de las acciones del gobierno, admitiendo que el Ejecutivo hasta la fecha no ha logrado construir una narrativa adecuada ante la opinión pública.

Las últimas encuestas muestran que el país sigue dividido entre quienes aprueban al gobierno (48%) y quienes lo rechazan (49%), un equilibrio que Lula atribuye a la fuerte polarización política. (ANSA).