Brasil: Lula responde a EEUU, “respetamos los derechos humanos”

La declaración se publicó durante la presentación de un paquete de medidas gubernamentales para ayudar a las empresas afectadas por el aumento del 50% en los aranceles aduaneros impuesto por la administración de Donald Trump.

"Nadie está violando las normas de derechos humanos, como intentan hacerle creer al mundo. Nuestros amigos estadounidenses, cada vez que deciden combatir a alguien, intentan crear una imagen demoníaca de las personas contra las que quieren luchar", declaró Lula.

El informe anual del Departamento de Estado, publicado el martes, indicó que "la situación de los derechos humanos en Brasil ha empeorado a lo largo del año", una declaración a la que el líder progresista respondió instando a "observar lo que está sucediendo en el país que acusa a Brasil".

"Seguiremos insistiendo en las negociaciones porque nos gusta negociar. No queremos conflictos. No quiero conflictos con Uruguay, ni con Venezuela, y mucho menos con Estados Unidos. No queremos hacer nada que justifique un deterioro en nuestras relaciones", concluyó Lula. (ANSA).