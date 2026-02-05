Brasil: Lula, "si mi hijo es culpable de fraude a jubilados, pagará"

"Le dije: solo vos sabés la verdad. Si hiciste algo, pagarás las consecuencias. Si no hiciste nada, defendete", declaró el jefe de Estado en una entrevista con el portal UOL, en la que informó haber hablado directamente con su hijo Fábio Luís Lula da Silva, citándolo para aclaraciones después de que su nombre fuera mencionado en los procedimientos de la Comisión parlamentaria de investigación del caso del INSS.

Fábio Luís (foto) estuvo en el centro del debate político tras la publicación de investigaciones periodísticas que alegaban que había recibido dinero de Antônio Carlos Camilo Antunes, figura mencionada en la indagación por presunta intermediación o cabildeo. Estas acusaciones no han dado lugar, hasta la fecha, a la apertura de una investigación formal.

De acuerdo con la aclaración, Fábio Luís Lula da Silva no está siendo investigado en el caso. En diciembre, la Comisión parlamentaria rechazó, por 19 votos a favor y 12 en contra, la citación de Lulinha a una audiencia. (ANSA).