Brasil: Lula, "si mi hijo está implicado en escándalo sobre previsión, será indagado"

"Si uno de mis hijos está involucrado, será investigado como cualquier otro", declaró Lula, reiterando la necesidad de "rigor y transparencia" en las investigaciones en curso.

Las declaraciones, difundidas por los principales medios de comunicación brasileños, se producen después de que una nueva operación de la Policía Federal revelara presuntos pagos realizados por el empresario y cabildero Antônio Carlos Camilo Antunes, conocido como el "Pelado del INSS", a una empresa vinculada a Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís da Silva, conocido como Lulinha, uno de los hijos del presidente.

Los mensajes obtenidos por los investigadores supuestamente se referían a pagos de 300.000 reales, equivalentes a 46.000 euros, y el destinatario fue identificado como "el hijo del muchacho", sin que se especificara su nombre.

De acuerdo con los investigadores, las transferencias totales ascendieron a 1,5 millones de reales, equivalentes a 232.000 euros. La defensa de Luchsinger negó cualquier conexión con las presuntas irregularidades relacionadas con el INSS, mientras que las demás partes implicadas declinaron hacer declaraciones.

Lula enfatizó que no interferiría en la labor del Poder Judicial y que apoyaría plenamente la investigación: "Quien cometió errores debe responder ante la ley". (ANSA).