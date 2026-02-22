Brasil: Lula sube los tonos con Trump, "basta con las amenazas a Sudamérica"

Lo expresó en la conferencia de prensa que concluyó hoy una importante visita de Estado a India, basada en una sólida relación política emergente con el primer ministro, Narendra Modi, y la firma de 11 acuerdos bilaterales.

"Quiero discutir con Trump cuál es el papel de Estados Unidos en América del Sur, si es ayudar o mantenerla bajo amenaza", afirmó Lula con decisión, recordando que América Latina "es una zona de paz".

"No tenemos armas nucleares, la gente vive tranquilamente y la principal aspiración de la gente es mejorar su situación económica", comentó.

Para el líder progresista, en un contexto definido como "el de mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial", es momento de dar "señales de paz".

"Ahora, Estados Unidos también está amenazando a Irán y eso debe detenerse. No queremos una nueva Guerra Fría, no queremos interferencias en ningún otro país, queremos que todos los países sean tratados por igual", agregó, haciendo referencia también a la nueva fase del conflicto comercial que se abrió con la reciente decisión de la Corte Suprema estadounidense.

Lula precisó que, en lo que respecta a Brasil, en el dossier con Estados Unidos "no hay ningún tema excluido".

"Pondremos todos los temas sobre la mesa, desde la lucha contra el crimen organizado hasta los acuerdos comerciales, pasando por la explotación de minerales críticos y tierras raras (siempre que el proceso de transformación ocurra en Brasil), y las inversiones de Estados Unidos en Brasil que estuvieron paralizadas desde hace tiempo", comentó.

El resultado que espera el líder progresista del encuentro cara a cara con Trump -con quien ha reafirmado tener una buena "química"— es que los dos países "vuelvan a tener una relación altamente civilizada, altamente respetuosa, entre iguales". "Si esto es posible, todo volverá a la normalidad", añadió el líder progresista.

Lula es consciente de que todo lo que encontró y obtenido en su viaje a Nueva Delhi difícilmente lo logrará en su visita a Washington, pero también sabe que el claro fortalecimiento de la cooperación con el segundo gigante asiático -entre los acuerdos firmados, uno particularmente significativo sobre minerales críticos y tierras raras, y otro sobre infraestructura digital e inteligencia artificial- lo coloca en una mejor posición para negociar con Estados Unidos.

"La reunión entre India y Brasil es un encuentro de superpotencias, no solo entre las dos democracias más grandes del Sur global", subrayó. (ANSA).