Brasil: Lula veta la ley que reduce condena de golpistas

Lula firmó el veto durante una ceremonia celebrada este viernes en el Palacio de Planalto, precisamente para conmemorar el tercer aniversario de la toma de la capital por simpatizantes de Bolsonaro.

La ley fue aprobada por ambas cámaras a finales del año pasado y permitió la reducción de las condenas impuestas al expresidente Jair Bolsonaro, miembros del núcleo del golpe y personas involucradas en los atentados del 8 de enero.

Desde la presentación del proyecto de ley, Lula había advertido públicamente que lo vetaría. Para revocar la decisión del presidente, el proyecto debe volver al Parlamento y obtener una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. (ANSA).