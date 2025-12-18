Brasil.- Lula vetará la ley que reduce las condenas por golpe de Estado en Brasil: "No es un secreto para nadie"

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha confirmado este jueves que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos la del expresidente Jair Bolsonaro. "Ya lo he dicho hace tiempo, las personas que cometieron un crimen contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos cometidos", ha reafirmado Lula en una rueda de prensa desde el Palacio del Planalto. "Cuando llegue a mi mesa, lo vetaré. No es un secreto para nadie", ha dicho. Lula ha explicado que su veto responde a la necesidad de conocer todos y cada uno de los aspectos de lo ocurrido aquel 8 de enero de 2023, cuando miles de personas atacaron las instituciones, instigados por ese núcleo central del que Bolsonaro ejercía como cabecilla. "Todavía no ha acabado el proceso", ha recordado. "Todavía no sabemos quiénes lo financiaron. Tenemos que tomarnos muy en serio lo que pasó en enero de 2023 y hay personas que quieren que se olvide, pero no nos podemos olvidar porque si nos olvidamos de la importancia que tiene la democracia para una nación, perderemos la partida", ha dicho. El Senado brasileño aprobó el miércoles el proyecto de ley que reduce de manera significativa las penas de los condenados por participar en el intento de golpe de Estado, una trama por la que Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión. El texto prevé reducciones de pena de hasta el 70% en algunos casos. En lo que respecta a Bolsonaro, quien cumple ya condena en una sala especial dentro de la sede de la Policía Federal de Brasilia, podría ver cómo los siete años que ha de cumplir como mínimo en régimen cerrado pasarían a dos años y cuatro meses.