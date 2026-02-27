Brasil: Lula visita las ciudades arrasadas por lluvias en Minas Gerais

El jefe de Estado sobrevolará las zonas más afectadas y se reunirá con las autoridades locales para informarles sobre la emergencia.

Según el último informe de los bomberos, el número de muertos asciende a 64, mientras que cinco personas siguen desaparecidas.

Solo en Juiz de Fora, aproximadamente 4.200 personas están siendo atendidas en albergues de emergencia tras ser evacuadas o haber perdido sus hogares.

Gran parte del territorio de Juiz de Fora está formado por colinas y relieves, con altitudes que oscilan entre los 470 y casi los 1.000 metros. La ciudad se encuentra en un valle rodeado de acantilados naturales, una configuración que favorece la nubosidad y las fuertes lluvias.

Tras las lluvias excepcionales, las previsiones indican una disminución gradual de las precipitaciones en los próximos días.

Sin embargo, se mantiene la alerta por posibles nuevas inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la saturación del suelo y al mal drenaje.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, Juiz de Fora ha recibido más de 740 milímetros de lluvia desde principios de mes, la mayor cantidad registrada desde 1961 y un 400% superior al promedio histórico (ANSA).