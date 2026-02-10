Brasil: Luz verde a sepultura de perros y gatos en capillas de familia

La ley estipula que los entierros deben cumplir con las normas sanitarias y ambientales vigentes en cada municipio, mientras que los procedimientos operativos serán determinados por los servicios funerarios locales.

Los cementerios privados también podrán adoptar su propia normativa, de conformidad con la legislación. Los gastos de entierro correrán íntegramente a cargo del propietario de la tumba.

El proyecto fue presentado por el diputado Eduardo Nóbrega, quien argumentó que la iniciativa responde a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias debido a los altos costos de la cremación de mascotas, lo que hace que el servicio sea inaccesible para una parte de la población.

En estos casos, explicó, el duelo por la pérdida puede dar lugar a entierros irregulares, lo que supone riesgos ambientales, sanitarios y legales. Con la nueva ley, los propietarios podrán optar por enterrar a sus mascotas en la tumba familiar, garantizando una solución considerada más digna, segura y conforme a la normativa.

"La ley no impone obligaciones, sino que ofrece una alternativa legal y regulada a la cremación de mascotas", concluyó (ANSA)