Brasil mantendrá suspensión de las exportaciones de defensa a Israel, dice Lula en la ONU

22 sep (Reuters) - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó el lunes que Brasil mantendrá la suspensión de la venta de material de defensa a Israel y controlará las importaciones israelíes para que no procedan de zonas de asentamientos ilegales.

"Brasil se compromete a reforzar el control sobre las importaciones procedentes de los asentamientos ilegales en Cisjordania y a mantener la suspensión de las exportaciones de material de defensa, incluido el material de doble uso que podría utilizarse en crímenes contra la humanidad y genocidio", afirmó el presidente.

La declaración se hizo durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina, convocada por Francia para debatir la situación en el enclave. (Por Lisandra Paraguassu en Brasilia Editado en español por Javier Leira)