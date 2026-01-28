Brasil mantiene su tasa de interés de referencia en 15% pero prevé una "flexibilización"

El Banco Central de Brasil mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia en 15%, por quinta vez consecutiva, en un intento por contener la inflación en la mayor economía de América Latina, pero anticipó una "flexibilización" a partir de marzo.

La decisión del Comité de Política Económica (Copom) se debe a un "ambiente externo todavía incierto", según un comunicado del BCB, que cita las "repercusiones en las condiciones financieras globales" de la política económica de Estados Unidos, donde la Reserva Federal (Fed, banco central) mantuvo sus tasas de interés este miércoles.

"Este escenario exige cautela por parte de los países emergentes en un contexto marcado por la tensión geopolítica", añadió la máxima autoridad monetaria de Brasil, un país miembro del grupo de naciones emergentes BRICS.

La tasa de interés de referencia brasileña, conocida como Selic, se encuentra en su nivel más alto desde julio de 2006, un nuevo golpe a los deseos del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que desde que volvió al poder en 2023 ha pedido reiteradamente un recorte de la tasa para estimular la economía del gigante suramericano.

Las expectativas de inflación para 2026 y 2027 están "por encima de la meta" de 3%, dijo el BCB, y subrayó que "monitorea los impactos del contexto geopolítico" en los aumentos de precios en Brasil.

Sin embargo, el banco central prevé una posible "flexibilización de la política monetaria" a partir de la próxima reunión del Copom en marzo.

La mayor economía de América Latina estuvo condicionada en 2025 por fuertes tensiones comerciales con Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump impuso en agosto aranceles de hasta 50% a productos brasileños. Tras un acercamiento del gobierno de Lula, Washington anunció exenciones para varios rubros, incluidos la carne de res y el café, de los que el gigante sudamericano es el primer productor y exportador mundial.

- "Absurdo" -

Algunos en el mercado esperaban una reducción de la Selic en enero tras la desaceleración de la inflación en 2025, que cerró en 4,26%, dentro del rango de tolerancia fijado por las autoridades monetarias.

Lula, que no ha ocultado su intención de presentarse a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, celebró el alivio inflacionario.

Pero la decisión de mantener el nivel de la tasa de interés está en línea con lo anticipado por analistas en el último boletín Focus del Banco Central.

El BCB elevó la Selic siete veces consecutivas entre septiembre de 2024 y junio de 2025, y la dejó sin cambios en julio, septiembre, noviembre y diciembre pasados.

La inflación podría caer a 4,00% en 2026, según las estimaciones de las instituciones financieras consultadas por Focus.

Lula ha criticado repetidamente al Banco Central por mantener tasas elevadas, con el argumento de que frenan el crecimiento económico del país.

El recorte de los tipos de interés de referencia facilita el crédito y con ello el consumo y la inversión.

Gleisi Hoffmann, ministra de relaciones institucionales del gobierno brasileño, calificó el miércoles de "absurdo" mantener la tasa en 15%, según declaraciones difundidas por medios locales antes de conocerse la decisión del Banco Central.