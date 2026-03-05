Brasil mantiene tasa de desempleo en mínimos históricos

El desempleo en Brasil se mantuvo cerca de mínimos históricos en el trimestre cerrado en enero, una buena noticia para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a siete meses de las elecciones.

La tasa de desocupación fue de 5,4% en el período noviembre 2025-enero 2026, frente al 6,5% del mismo trimestre del año anterior, según datos divulgados este jueves por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El dato muestra sin embargo un leve aumento del desempleo de 0,3 puntos respecto del trimestre móvil anterior (octubre-diciembre 2025).

Brasil registró 5,9 millones de desempleados en el trimestre, 1,2 millones menos que un año atrás.

Lula, de 80 años, ha convertido los datos laborales en uno de sus principales argumentos de sus logros de cara a los comicios de octubre, en los que el izquierdista buscará la reelección.

Los sectores que más empleo generaron en el año fueron la administración pública, educación, salud y servicios sociales (con 1,1 millón de nuevos puestos).

La industria fue el único sector que registró una caída en el trimestre.

La informalidad cayó levemente, aunque sigue afectando a 37,5% de los trabajadores, lo que el propio IBGE reconoce como "una característica estructural" del mercado brasileño.

El mínimo histórico de la serie trimestral que comenzó en 2012 fue 5,1%, registrado en el trimestre octubre-diciembre de 2025.