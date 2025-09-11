Brasil: Mapfre creará hubs tecnológicos en España, Colombia y Brasil y contratará a unos 100 profesionales
Brasil: Mapfre creará “hubs” tecnológicos en España, Colombia y Brasil y contratará a unos 100 profe
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -
La aseguradora Mapfre tiene previsto crear tres ‘hubs’ tecnológicos en España, Colombia y Brasil "para actuar como centros globales de innovación y desarrollo", según ha detallado en un comunicado este jueves. Los tres ‘hubs’ trabajarán mediante un modelo unificado de operación y desarrollo. Esta estructura "modular y escalable" está ideada para acelerar la entrega de soluciones digitales, optimizar procesos y ofrecer experiencias personalizadas. El enfoque estará en la arquitectura, el desarrollo de producto, datos, IA y ciberseguridad. Junto con esto, Mapfre ha anunciado que tiene intención de contratar a unos 100 profesionales tecnológicos en estos campos.
"Queremos consolidar una organización tecnológica global, capaz de responder con agilidad a las demandas del negocio y de nuestros clientes", ha dicho la directora de tecnología del grupo, Vanessa Escrivá. El objetivo de estos centros globales es "escalar" las capacidades tecnológicas para poder ofrecer una mejor respuesta a las necesidades de la compañía en cualquiera de los países en los que opera de una manera más rápida.
Otras noticias de Inteligencia artificial
- 1
Jubilaciones de Anses: cuánto se cobrará en octubre con el reajuste de 1,88% y qué otros ingresos se incrementan
- 2
Pasajes a la venta: el codiciado tren que une paisajes, gastronomía regional y música en un recorrido nocturno de 30 km
- 3
Casabindo: la corrida de toros donde el objetivo no es matarlos, sino quitarles una vincha roja
- 4
Todo cambió, pero aún no llega octubre